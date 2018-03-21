HABER

GÜNCELLEME - Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen bir astsubay tutuklandı - Aynı operasyon kapsamında Van'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen bir astsubay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde farklı tarihlerde Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan yüzbaşı H.Z. Elazığ'da, astsubaylar H.D. ile A.A. Bolu'nun Mengen ilçesinde ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Üniversitesi çalışanı ve yakalaması bulunan A.Ş. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden yüzbaşı rütbesinde bulunan H.Z. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen diğer 3 kişiden Aşkın Akdemir tutuklandı, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Üniversitesi çalışanı A.Ş. ise savcılık sorgusunun ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Van'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen astsubay İ.M. de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri yapılanma Bolu FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.