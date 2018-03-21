GÜNCELLEME - Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 muvazzaf askerden biri tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde farklı tarihlerde Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan yüzbaşı H.Z. Elazığ'da, astsubaylar H.D. ile A.A. Bolu'nun Mengen ilçesinde ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Üniversitesi çalışanı ve yakalaması bulunan A.Ş. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden yüzbaşı rütbesinde bulunan H.Z. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen diğer 3 kişiden Aşkın Akdemir tutuklandı, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan adliyeye sevk edilen Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Üniversitesi çalışanı A.Ş. ise savcılık sorgusunun ardından Diyarbakır'a gönderildi.
Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Van'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen astsubay İ.M. de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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