GÜNCELLEME - Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Bolu'da bir özel yurtta kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 53 üniversite öğrencisinin tedavileri tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrencilerden bazıları kendi imkanları ile bazıları da ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Öğrencilerin, akşam yemeğinde tavuk eti ile sütlü tatlının da bulunduğu menüden yediği öğrenildi.

Bolu Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"112 ekiplerimizin yönlendirdiği vaka sayısı su an itibarıyla 39 oldu. ilk etapta 9 kişi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 19 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi'ne, 6 kişi de özel hastanelere başvurmuştur.