GÜNCELLEME - Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Bolu'da bir özel yurtta kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 53 üniversite öğrencisinin tedavileri tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrencilerden bazıları kendi imkanları ile bazıları da ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Öğrencilerin, akşam yemeğinde tavuk eti ile sütlü tatlının da bulunduğu menüden yediği öğrenildi.
Bolu Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"112 ekiplerimizin yönlendirdiği vaka sayısı su an itibarıyla 39 oldu. ilk etapta 9 kişi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 19 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi'ne, 6 kişi de özel hastanelere başvurmuştur.
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'müzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır."
- 14 öğrenci daha hastaneye kaldırıldı
Açıklamanın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde yine aynı şikayetleri yetkililere bildiren 14 öğrencinin daha hastaneye kaldırılmasıyla gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi sayısı 53'e yükseldi.
Hastanede bir süre müşahede altında bekletilen öğrenciler, şikayetlerin tamamen ortadan kalkmasının ardından taburcu edildi.
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı
CNN International son dakika geçti! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...
Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı
Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum