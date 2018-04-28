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GÜNCELLEME - Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Özel bir kız yurdunda kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 53 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi TEDAVİ SÜRECİ EKLENDİ

Bolu'da bir özel yurtta kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 53 üniversite öğrencisinin tedavileri tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrencilerden bazıları kendi imkanları ile bazıları da ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Öğrencilerin, akşam yemeğinde tavuk eti ile sütlü tatlının da bulunduğu menüden yediği öğrenildi.

Bolu Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"112 ekiplerimizin yönlendirdiği vaka sayısı su an itibarıyla 39 oldu. ilk etapta 9 kişi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 19 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi'ne, 6 kişi de özel hastanelere başvurmuştur.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'müzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır."

- 14 öğrenci daha hastaneye kaldırıldı

Açıklamanın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde yine aynı şikayetleri yetkililere bildiren 14 öğrencinin daha hastaneye kaldırılmasıyla gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi sayısı 53'e yükseldi.

Hastanede bir süre müşahede altında bekletilen öğrenciler, şikayetlerin tamamen ortadan kalkmasının ardından taburcu edildi.

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Bolu gıda zehirlenmesi şüphesi özel öğrenci yurdu

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