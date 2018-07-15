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GÜNCELLEME - Bolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:53 | Son Güncelleme

ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ EKLENDİ

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine giden ve Soner Özcan yönetimindeki 14 BV 647 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Selim Kabadayı'nın kullandığı 14 LB 465 plakalı kamyonet, Karataş Köyü yakınlarında çarpıştı.

Olay yerine Mudurnu ve Bolu'dan çok sayıda ambulans ile UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Selim Kabadayı ile aynı araçta bulunan Ercan Yabancı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçlarda bulunan Mustafa, Songül ve İsa Sanık ile Soner, Zeynep ve Emirhan Özcan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Bolu ve Mudurnu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Kaza Mudurnu

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