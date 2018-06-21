GÜNCELLEME - Bolu'da sağanak

Bolu'nun Seben ilçesindesağanak nedeniyle meydana gelen selde, köylerdeki evlerin giriş katlarını su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra başlayan ve yarım saat aralıksız devam eden sağanak ile dolu yağışı nedeniyle sel meydana geldi.
İlçeye bağlı Hoçaş, Çatak, Susuz ve Gökhaliller köylerinde çok sayıda evin giriş ve bodrum katlarını su basarken, yollar ile tarım arazileri taşkınlardan zarar gördü.
Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın ardından ilçede sel meydana geldiğini bildirdi.
Sel suları nedeniyle birçok köyün zarar gördüğünü anlatan Özbağ, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Köylülerimizin yaralarını sarmak ve hasar tespiti için ekiplerimiz zaman geçirmeden çalışmalara başladı." diye konuştu.
Özbağ, sel suları nedeniyle tarım arazilerinin de sular altında kaldığını aktararak, selin sürüklediği kaya, taş ve çamurların ekipler tarafından temizlendiğini kaydetti.
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- "Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek"
Seben Kaymakamı İdil Özdemir de sağanak ve dolunun en fazla Susuz köyünün Çatak Mahallesi'ni etkilediğini belirterek, "İlk belirlemelere göre 15 vatandaşımızın 150 dönüm meyve ve sebze bahçesi, 600 dönüm hububat tarlası zarar görmüştür. Bunun yanında 5 su motoru, 2 gübre tankı, 5 sulama kuyusu, 100 su borusu da hasar görmüştür. Gerekli incelemeler yapılmış olup vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek." dedi.
Çatak Mahallesi'nde tarımla uğraşan Mehmet Göney ise yağmurun aniden başladığını ifade ederek, "Sarsıcı bir yağmur geldi ve dolu başladı. Dolu bir saat şiddetli bir şekilde devam etti. Hiç ömrümüzde görmediğimiz bir dolu yağdı. Bu normal bir dolu değil." dedi.
Dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ile sebze bahçelerinin zarar gördüğünü de dile getiren Göney, "Şu anda ağaçlarda yaprak kalmadı, meyve kalmadı. Benim örtü altı domatesim vardı, renklenmeye başlamıştı, tamamen gitti. Diğer sebze ve meyvelerim de bitti. Su pompalarım vardı, onlar da su içinde kaldı. Yaklaşık 20 dönümden fazla arazi hasar gördü. Maddi zararı ölçemeyiz. Ama en az 50 bin lira zararımız var." ifadesini kullandı.
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