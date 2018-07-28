GÜNCELLEME - Bolu'da zincirleme trafik kazası

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu mevkisi İstanbul istikametinde olan seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 79 DP 811 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarptı.

Kayganlaşan yolda sürücüleri belirlenemeyen 14 KP 111 plakalı çekici, 77 BS 254 plakalı hafif ticari araç, 34 JV 9630 plakalı otomobil, 06 GAN 77 plakalı otomobil ve 41 AAY 102 plakalı cip de kazaya karıştı.

Kazada hafif ticari araçta olduğu öğrenilen Kübra Alıç, olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 15 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoldaki trafik akışı, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra normale döndü.

