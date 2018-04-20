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GÜNCELLEME - Burdur'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:04 | Son Güncelleme

Terör örgütünün aranan sözde üst yöneticisi 6 şüpheli "hücre evi"nde yakalandı - Yakalananlar arasında örgütün "bürokrat ve müfettişler ile üniversite öğrencilerinden sorumlu" şüphelilerin bulunduğu öğrenildi - Polis baskınında delilleri yok etmek için kendilerine zaman kazandıracağı düşüncesiyle kapılara özellikle zırh yaptırılan evlerde, para, sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi DETAYLAR EKLENDİ

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütünün "hücre evleri"nde saklanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yakalananlar arasında terör örgütünün "bürokrat ve müfettişler ile üniversite öğrencilerinden sorumlu" şüphelilerin bulunduğu belirtildi.

- Hücre evlerinin kapıları zırhlı

Evlerde yapılan aramada 9 cep telefonu, 13 sim kart, 5 mobil wi-fi cihazı, iki modem cihazı, 18 bin 729 lira, 3 bin dolar, 100 avro, iki çeyrek altın, iki bilezik, iki yasaklı kitap, iki tablet bilgisayar, bir dizüstü bilgisayar, bir sahte sürücü belgesi, iki sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin farklı soyisim taşımalarına rağmen dikkat çekmemek için aile görüntüsü vermeye çalıştıkları öğrenildi. Kaldıkları evlerin kapıları zırhlı olan şüphelilerin, operasyon anında dijital materyalleri suya veya pencereden atmaya çalıştıklarını öne sürüldü.

Kadın örgüt üyelerinin tutuklanmalarını zorlaştırmak amacıyla örgüt elebaşının çocuk yapmaları talimatına uydukları görülen iki kadın şüphelinin küçük çocuklarının olduğu öğrenildi.

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Burdur FETÖ Hücre Evi operasyon

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