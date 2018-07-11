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GÜNCELLEME - Burdur'da yem fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 04:22 | Son Güncelleme

Çeltikçi ilçesindeki bir fabrikada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tahıl ambarı ve kazan dairesinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Burdur'da yem fabrikasında yangın

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir yem fabrikasında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, fabrikanın kazan dairesinde yapılan kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlama sonucu çıktığı iddia edilen yangın, tesisin buğday ambarı bölümünü de sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında fabrikada bulunan işçilerden Ahmet Sağar ve Halil Er ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen iki işçi ve elinden yaralanan itfaiye eri ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda, fabrikanın tahıl ambarı ve kazan dairesi kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da yem fabrikasında yangın<br />

Burdur'da yem fabrikasında yangın<br />

Burdur'da yem fabrikasında yangın<br />

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Çeltikçi yangın Yem fabrikası

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