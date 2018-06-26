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GÜNCELLEME - Bursa merkezli 23 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerler, askeri okuldan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı - Operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Bursa merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler, askeri okullardan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı, şüphelilerden 84'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emekli, ihraç ve açıkta bulunan 4 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 23 komiser, 26 polis, muvazzaf 2 üsteğmen, 6 astsubay, askeri okullardan ilişiği kesilen 38 kişi ile özel bir şirkette çalışan örgütün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı bir kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Manisa, İstanbul, Van, Batman, Erzurum, Konya, Kayseri, Sivas, Aksaray, Amasya, Kırşehir, Ankara, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Trabzon, Niğde, Nevşehir, Balıkesir, Yozgat ve Adana'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 84 şüpheli gözaltına alındı.

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