GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün eğitim kurumlarında yöneticilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte ait olduğu gerekçesiyle daha önce kapatılan özel okul, dershane, yurt ve etüt merkezlerinde yöneticilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'deki 28 adrese 11 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırdıkları öne sürülmüştü.
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