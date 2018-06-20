GÜNCELLEME - Bursa'da baltalı saldırı

Bursa'nın İznik ilçesinde, evinde komşusunun baltalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde oturan Kadir K. (63) henüz belirlenemeyen nedenle eline aldığı baltayla, eşinin akrabası olan komşusu Nefise Akçaalan'ın (55) evine gitti.

Eve giren Kadir K, baltayla iki çocuk annesi kadına birkaç kez vurduktan sonra kaçtı.

Akçaalan'ın yardım çağrısını duyan komşuları eve geldiklerinde, kadını başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Akçaalan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.

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- Samanlıkta yakalandı

Bu arada jandarma ekipleri bir süre önce beyin ameliyatı olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen şüpheli Kadir K'nin yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Ekipler şüpheli Kadir K'yi köyde saklandığı bir samanlıkta uyurken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

