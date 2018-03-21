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GÜNCELLEME - Bursa'da evde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Osmangazi ilçesinde tek katlı evin yıkıldığı patlama sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev meydana gelen patlama nedeniyle yıkıldı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada 3 kişi yaralandı.

Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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