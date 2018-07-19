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GÜNCELLEME - Bursa'da genç kızın ihmal sonucu öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'da, hastanede kanser tedavisi gören genç kızın ihmal sonucu öldüğü iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz'da ileri evre "hodgkin lenfoma (HL)" tanısı nedeniyle kemoterapi verilen Melike Bütün'ün (19), kemoterapi esnasında rahatsızlandığının tespit edilmesi üzerine kontrol amaçlı hastane bünyesindeki yoğun bakım ünitesinde takibe alındığı belirtildi.

Hastanın takibinin 12-16 Temmuz tarihlerinde yoğun bakım ünitesinde yapıldığı, genel durumunun iyi olması nedeniyle daha sonra kliniğe alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın klinikteki takiplerinde ateşinin yükseldiğinin tespit edilmesi üzerine ilgili doktor tarafından gerekli müdahaleler ivedi yapılmıştır. Hastadan istenen tomografi kontrol amaçlı olarak istenmiştir. Hastanın genel durumu 18 Temmuz saat 22.30 sıralarında kötüleşmesi üzerine hasta için yoğun bakım ihtiyacı olmuştur. Hastanemizde boş yoğun bakım yatağı olmadığı için sevki planlanmış olup gerekli ambulans ve donanımlar hazırlanmıştır. Ancak bu esnada hastada arrest (kalp durması) gelişmiş olup tıbbi müdahaleye yanıt alınamamıştır. Olayla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

- Başsavcılıktan adli soruşturma

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise "genç kızı kanser değil ihmal öldürdü" başlıklı haberlerin içeriklerinde "Bursa'da 19 yaşındaki Melike Bütün'ün bir yıldır lenf kanseri tedavisi gördüğü, son kemoterapi seansında hastanede fazla dozda ilaç verilmesi neticesinde hayatını kaybettiği" bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Melike Bütün'ün 18 Temmuz'da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 23.40'ta hayatını kaybettiği, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği, otopsi işleminin yapıldığı ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca Bütün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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Bursa Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ihmal iddiası

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