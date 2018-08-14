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GÜNCELLEME - Bursa'da otobüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 22:18 | Son Güncelleme

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı içerisinde öğrencilerin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Yaralılardan 16'sının tedavisi olay yerinde yapılırken, 22 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 22 yaralıdan 3'nün durumunun ağır olduğu, 19 kişinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Bursa Kaza

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