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GÜNCELLEME - Bursa'da sel ve heyelan yol kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

Bursa-Orhaneli karayolunda sel ve heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Vali İzzettin Küçük: - "Üç ayrı noktada heyelan var. Müdahale ediyoruz şu anda, kepçeler, dozerler çalışıyor. Belediyemizin Karayollarının, Orman Bölge Müdürlüğünün bütün ekipleri burada. AFAD, bütün alanı kontrol etti can kaybı, yaralı yok. Ama büyük heyelanlar tabii bunlar açmamız sabahı bulur"

Bursa-Orhaneli karayolu sel ve heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.

Bursa-Orhaneli karayolunun, kırsal Doğancı ile Misi mahalleleri arasındaki bölgede, şiddetli yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi.

Karayolu, sel ve selin sürüklediği taş ile toprak yığınları nedeniyle trafiğe kapandı.

Bölgeye AFAD, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolun trafiğe açılması için yoğun şekilde çalışıyor.

Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

- "Can kaybı, yaralı yok"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa-Orhaneli karayolunda şiddetli yağışların ardından 3 noktada heyelan meydana geldiğini söyledi.

Küçük, tüm ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üç ayrı noktada heyelan var. Müdahale ediyoruz şu anda, kepçeler, dozerler çalışıyor. Belediyemizin, Karayollarının, Orman Bölge Müdürlüğünün bütün ekipleri burada. AFAD, bütün alanı kontrol etti can kaybı, yaralı yok. Ama büyük heyelanlar tabii bunlar açmamız sabahı bulur. Üç ayrı noktada büyük bir heyelan var sonuçta. Araçlarda tabii otomobillerde tahribat var, kamyonlarda ama köylerde yıkım yok. Bazı araçlar çamura saplanmış, insanlar kaçmış, araçlar heyelanın içinde kalmış."

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Bursa heyelan yol kapattı sağanak

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