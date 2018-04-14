GÜNCELLEME - Bursa'da silahla yaralama ve rehin alma

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev sahibini rehin alarak evi ateşe veren şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi Yakup D, Sırameşeler Mahallesi Ceylan Sokak'ta karşılaştığı kayınpederi Mahmut Çiftçi'ye (50) eşi ve çocuğu görmek istediğini söyledi.
Yakup D, kendisine yanıt vermeyen kayınpederine pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada, yoldan geçen Halit Müftüler kolundan hafif yaralandı.
Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, kurtarılamadı.
Yakup D, olayın ardından aynı mahallede, kayınvalidesinin oturduğu 12. Esen Sokak'taki eve geldi.
Burada, iki katlı binanın sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi rehin alan Yakup D, kayınvalidesinin kirada oturduğu giriş kattaki evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
Yakup D, olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun süre teslim olmadı.
Daha sonra, Mekikçi'yi pompalı tüfekle bacağından yaralayan Yakup D, bir anlık dalgınlığından yararlanan ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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