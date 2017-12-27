GÜNCELLEME Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.
Hüseyin Koç (27) ve arkadaşı E.C. (26), tanıdıklarıyla buluşmak için Belediye Mezbahanesi güzergahında bir zeytin bahçesine gitti. Bu sırada bahçeye gelen kişilerle Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç, tabancayla E.C. ise darp sonucu yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüphelilerin bir minibüsle Gemlik ilçesine gittiği bilgisi üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki 4 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen C.Y. (17) ile olay anında yanında bulunan 5 kişi yakalandı.
Olayda kullanıldığı iddia edilen silah da ele geçirildi.
(AA)
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