GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan önce 17'si ardından da 8'i adliyeye sevk edildi. 25 zanlıdan 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Farklı adreslerde yakalanan M.B, M.T, A.T, A.F.G, R.G, A.K, R.S. ve M.Y'nin ikamet, araç ve üst aramalarında, bin 500 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, çıkılar halinde paketlenmiş bir miktar kokain ile sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 81 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 60 bin lira ele geçirildi.

