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GÜNCELLEME - Bursa'daki FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Bursa'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Mart'ta örgütün hücre evlerinde gözaltına alınan 19 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken sağlık kontrolünden geçirilen diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalanmıştı.

Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirilmişti.

Daha önce adliyeye sevk edilen Hikmet Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY operasyon

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