GÜNCELLEME - Bursa'daki kavgada 3 gözaltı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İntizam Mahallesi Değirmen Caddesi'nde U.G, E.K, A.Ç, G.U, İ.G, A.D, M.Y.H, A.A. ve F.E. ile bazı Suriyeliler arasında kavga çıktığı belirtildi.
Kavgada kesici alet ile yaralanan U.G'nin tedavisinin ardından taburcu edildiğinin yer aldığı açıklamada, "Olayın şüphelileri S.B, E.W. ve W.A. isimli Suriye vatandaşları, yapılan çalışmalar neticesinde ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şüphelilerin cumhuriyet savcılığına sevk edildikleri belirtildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B tutuklanırken, W.A ve E.W adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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