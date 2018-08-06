GÜNCELLEME - Bursa'daki Suriyeli kadının öldürülmesi

Bursa'da Suriyeli bir kadını, ellerine ve boğazına plastik kelepçe takarak altınlarını gasbettikten sonra darbederek boğdukları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinin Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde, 3 Ağustos'ta oğlu Musab K. tarafından, elleri ve boğazı plastik kelepçeyle bağlanmış halde ölü bulunan 49 yaşındaki Suriye uyruklu Melak Akta'nın katil zanlılarını yakalamak için çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
Olayla ilgili 40'tan fazla kişinin ifadesini alan ekipler, cinayeti Melak Akta'nın eski komşuları Suriyeli M.C.N. (22), A.Ş. (40) ve A.Ş'nin karısı A.M.A'nın (28) işlediğini belirledi. Şüphelilerin İstanbul'da saklandığını tespit eden polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda M.C.N, A.Ş. ve A.M.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Melak Akta'ya ait olduğu tespit edilen 4 bilezik ve bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.
M.C.A. ve A.Ş'nin bacanak oldukları, olay günü kahve içme bahanesiyle Akta'nın evine girdikleri, A.M.A'nın bu sırada evin dışında beklediği öğrenildi. Yanlarında plastik kelepçe ve ip getiren M.C.A. ve A.Ş'nin, Akta'nın ellerini kelepçeyle bağlayarak evdeki altınlarını aldıkları, kadının direnmesi üzerine onu darbedip, boğdukları belirtildi.
Emniyetten kucağındaki kız çocuğuyla çıkarılan A.M.A. ile kocası A.Ş. ve M.C.N. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Merkez Osmangazi ilçesinin Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan annesinin evine 3 Ağustos Cuma günü giden Musab K, annesi Melak Akta'yı elleri ve boğazı plastik kelepçeyle bağlanmış halde bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akta'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan Akta'nın aralarında Musab K'nin de bulunduğu 4 oğlu, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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