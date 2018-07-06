GÜNCELLEME - Bursalı iş adamına silahlı saldırı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir iş adamını silahla ağır yaralayan dayısı yakalandı.

Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Fatih Karaman (38), Çamlıca kavşağında 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen zanlıların silahlı saldırısına uğradı.

Zanlılar plakası belirlenemeyen araçla olay yerinden kaçtı.

Başından ağır yaralanan Karaman, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Karaman'ın aracında 2 mermi çekirdeği bulundu.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarla saldırıyı gerçekleştiren kişinin Karaman'ın dayısı Y.S. (53) olduğunu belirlendi.

Y.S'nin, olayın ardından kiraladığı otomobili terk edip iki ticari taksi kullanarak kaçtığını tespit eden eden ekipler, şüpheliyi Uludağ'da bir çadırda gizlenirken yakaladı.

Üzerinde saldırıyı gerçekleştirdiği silahla yakalanan Y.S. emniyete getirildi.

