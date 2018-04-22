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GÜNCELLEME - Büyükçekmece Gölü havzasına sanayi atığı döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

AFAD ekiplerinin ilk incelemesinde, atığın tekstil maddelerini yıkamada kullanılan kimyasal madde içerdiği belirlendi - Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: - "Göz göre göre 17 milyonluk şehrin içme suyu zehirleniyor" BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN'ÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Eskice köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen sanayi atığı döküldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Belediye Zabıtası, Eskice Köy yolu üzerindeki havzadaki atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri, şerit çekerek çevre güvenliği aldı.

Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek, inceleme başlattı. AFAD ekiplerinin ilk incelemesinde, atığın tekstil maddelerini yıkamada kullanılan kimyasal madde içerdiği tespit edildi.

Atığı kaçak olarak döken kamyonun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- "Büyükçekmece Gölü'nü korumak zorundayız"

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye ekiplerinin olayı haber alır almaz bölgeye gittiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgün, son 1 ay içinde Büyükçekmece Gölü havzasına üçüncü kez kimyasal atık bırakıldığını hatırlatarak, "Artık isyan etmek bile yetersiz. Göz göre göre 17 milyonluk şehrin içme suyu zehirleniyor. Büyükçekmece Gölü'nün suyunu hepimiz içiyoruz. Daha önce de çok tehlikeli atıklar bölgeye bırakıldı. Hayvanlar telef oldu, şans eseri zehirli madde göle ulaşmadı. Bir kez daha Büyükçekmece göl havzasının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu hep birlikte gördük. Kamyonun gelip zehirli atık madde bıraktığı bu bölge, gölün 300 metre kenarında. Artık isyan ediyoruz, sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün, Büyükçekmece Gölü havzası boş diye bölgeye zehir dökmenin adeta cinayet olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İşte bir ay önce gölün öbür yakasına dökülen arsenik zehri nedeniyle 3 saniyede 10 tane koyun, onlarca tavuk öldü. 10 gün önce bunun 1 kilometre ilerisine zehirli variller toprağa gömülmüş, çıkarttık. Kamyon dökmüş gitmiş. Zabıta ekiplerimiz arkasından izlerini görüyorlar. Buraya birkaç noktadan giriş yapılabiliyor. Döken aracın buradan TEM istikametine çıktığını villaların kameralarından gördük. Eğer plakalarını saklamamışlarsa, polisimizin bunları yakalayacağını umuyorum. Büyükşehir belediye başkanımızla da görüşeceğim. En az 6 ile 8 noktaya gece görüşlü ileri teknoloji ürünü kameralar, arkasından 24 saat en az 3 ekibin birleştirilerek sabaha kadar Büyükçekmece Gölü'nü mutlak korumak zorundayız. Büyük tehlike altındayız."

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Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Hasan Akgün Büyükçekmece Eskice Köy kimyasal madde

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