GÜNCELLEME - Büyükçekmece Gölü havzasına sanayi atığı döküldü

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Eskice köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen sanayi atığı döküldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Belediye Zabıtası, Eskice Köy yolu üzerindeki havzadaki atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri, şerit çekerek çevre güvenliği aldı.

Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek, inceleme başlattı. AFAD ekiplerinin ilk incelemesinde, atığın tekstil maddelerini yıkamada kullanılan kimyasal madde içerdiği tespit edildi.

Atığı kaçak olarak döken kamyonun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- "Büyükçekmece Gölü'nü korumak zorundayız"

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye ekiplerinin olayı haber alır almaz bölgeye gittiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgün, son 1 ay içinde Büyükçekmece Gölü havzasına üçüncü kez kimyasal atık bırakıldığını hatırlatarak, "Artık isyan etmek bile yetersiz. Göz göre göre 17 milyonluk şehrin içme suyu zehirleniyor. Büyükçekmece Gölü'nün suyunu hepimiz içiyoruz. Daha önce de çok tehlikeli atıklar bölgeye bırakıldı. Hayvanlar telef oldu, şans eseri zehirli madde göle ulaşmadı. Bir kez daha Büyükçekmece göl havzasının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu hep birlikte gördük. Kamyonun gelip zehirli atık madde bıraktığı bu bölge, gölün 300 metre kenarında. Artık isyan ediyoruz, sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor." değerlendirmesinde bulundu.