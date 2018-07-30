GÜNCELLEME - California'daki yangın

WASHINGTON/REDDING (AA) - ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısı 8'e çıktı.
"Los Angeles Times" gazetesinde yer alan habere göre, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle ölü sayısı 8'e yükseldi.
Ölen 8 kişiden 2'sinin itfaiyeci olduğu, halen kayıp olan 7 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi.
Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bölgede 657 ev yandı, 145 ev hasar gördü.
Yetkililer, tahliye edilen evleri yağmaladıkları şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Pazartesi gününden bu yana devam eden ve yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabilen yangın, yaklaşık 350 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldı.
California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, dün 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, yangın bölgesinde acil durum ilan etti.
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