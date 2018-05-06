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GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'deki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Bağımsızlık yanlıları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada, 5 direnişçi ve 5 sivil yaşamını yitirdi, 50 sivil yaralandı ÖLÜ ve YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 5 sivil hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, direnişçilerin Shopian bölgesinde bir evde saklandığına dair alınan ihbar üzerine, emniyet güçlerinin bölgeyi güvenlik çemberine aldığını belirtti.

Direnişçilerle güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığını söyleyen yetkililer, çatışmada 5 direnişçi ve 5 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çatışma sırasında hükümet güçlerinin, direnişçileri desteklemek amacıyla çatışmanın yaşandığı bölgeye yönelen göstericilere ateşli silah ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az 50 sivilin de yaralandığı ifade edildi.

Cammu Keşmir'de dün yaşanan çatışmada 3 direnişçi ve bir sivil hayatını kaybetmişti.

Sivillerin ölümünün ardından bağımsızlık yanlısı direnişçilerin, iş bırakma çağrısında bulunması üzerine bazı bölgelerde dükkanlar ve iş yerleri kapatıldı.

İnternet erişiminin engellendiği bölgede, güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, bazı bölgelere giriş ve çıkışları yasakladı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halkoylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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