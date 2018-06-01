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GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

Bölgedeki ekipler 3 helikopter, 25 arazöz ve 1 amfibik uçakla yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor DETAYLAR EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 25 arazöz ve 1 amfibik uçak ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen alevler kısmen kontrol altına alınırken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangının ilçeye bağlı Kızılçeşme köyündeki zirai alanda başladığı, ardından ormanlık alana sıçradığı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını

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