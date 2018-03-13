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GÜNCELLEME - Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 06:45 | Son Güncelleme

Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali depolarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Soğutma çalışmalarının sürdüğü depolar ile iş yerlerinde hasar tespitine gün aydınlanınca başlanacak YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali depolarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki Balıkesir Caddesi'nde toptancı hali depoları bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depoların yanındaki BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi'ne sıçrayan alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine polis ekiplerince çevre güvenliği alındı.

Yangına ilk olarak Çanakkale Belediyesi ile Kepez belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) destek verildi. Ayrıca çevre ilçelerin belediyeleri ile askeri birlikler ve orman işletme müdürlüklerinden ekipler de çalışmalara katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin de hazır bulunduğu olay yerine tedbir amacıyla çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen 20 itfaiye ekibinin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Daha sonra sebze ve meyve hali depoları ile iş yerlerinde soğutma çalışmalarına başlandı.

Yetkililer yangının neden olduğu zararın tespitine gün aydınlandıktan sonra başlanacağını bildirdi.

GÜNCELLEME - Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

- Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali depolarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Soğutma çalışmalarının sürdüğü depolar ile iş yerlerinde hasar tespitine gün aydınlanınca başlanacak YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI Bİ

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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın

Çanakkale'de sebze ve meyve halinde yangın
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Çanakkale sebze ve meyve hali yangın

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