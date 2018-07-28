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GÜNCELLEME - Çankırı'da hafif ticari araç polislere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Yol kenarında nöbet tutan iki polis memuruna hafif ticari araç çarptı - Polislerden biri şehit oldu, diğeri hastaneye kaldırıldı YARALI POLİSİN ANKARA'YA SEVK EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Çankırı'da hafif ticari araç polislere çarptı

Çankırı'da, hafif ticari aracın çarptığı iki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Kenti ziyaret edecek olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kullanacağı güzergahta yol güvenliği için görevlendirilen ve Çankırı-Kastamonu karayolu Kenbağ mevkisinde bekleyen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü polislerinden Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27), Satılmış A. (53) idaresindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Polis memurlarından Şahin kaza yerinde şehit oldu, yaralanan Yıldırım Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü Satılmış A. gözaltına alındı.

Sürücünün, Kurşunlu ilçesinden Çankırı Devlet Hastanesine gitmek için yola çıktığı ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Şehit polis memurunun cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen çok sayıda polis memuru şehit olan arkadaşları için gözyaşı döktü, yaralı arkadaşlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı polis memuru Yıldırım, hastanedeki müdahalenin ardından şehir stadına inen helikopter ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yaralı polis memurunu, şehir stadına götürüldüğü sırada ambulansta ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaralının bilincinin açık olduğu, vücudunun çeşitli bölgelerinde ve bacaklarında kırıklar bulunduğu belirtildi.

Çankırı'da hafif ticari araç polislere çarptı

Çankırı'da hafif ticari araç polislere çarptı

Çankırı'da hafif ticari araç polislere çarptı

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