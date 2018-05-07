HABER

GÜNCELLEME - Çelik fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çelik fabrikasının bir bölümünde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı (DUMANDAN ETKİLENEN İŞÇİ SAYISI VE FABRİKANIN DURUMU EKLENDİ)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çelik fabrikasının galvanizleme tesislerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahale ettiği yangında işçiler Özkan Bozkurt, Ahmet Aydın, İbrahim Erdoğmuş, Okan Açıkgöz, Muharrem Er, Muammer Sevim, Emre Arslan, Berkan Arkan, Mehmet Aydın ve Celil Gürdamur dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, fabrikada hasar tespiti çalışmalarına başlandı.

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!Kız yurdunda korku dolu dakikalar!
Karamollaoğlu hakkında çok sert benzetmeKaramollaoğlu hakkında çok sert benzetme
Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı?Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dumandan etkilenen işçi Ereğli yangın Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da tren kazası!

Malatya'da tren kazası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.