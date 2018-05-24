GÜNCELLEME - Çevre ilaçlamasından etkilenen askerler tedavi altına alındı

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker, akşam içtimasının ardından rahatsızlanmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, General Hikmet Akıncı Kışlası'nda akşam içtimasının ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle revire müracaat eden 81 asker, buradaki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Amasya Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında akşam içtiması sırasında bazı askerlerin bir süre önce belediye ekiplerinin yaptığı haşere ilaçlamasından etkilendiğini söyledi.
Vali Varol, 81 erin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle tugayın revirine başvurduğunu ifade etti.
Rahatsızlanan askerlerin hastaneye sevk edildiğini anlatan Varol, "81 askerimiz hastanede tedavi altına alındı, bunların tamamı ayakta tedavi edilmiştir. 55 askerimiz tedavisinin ardından taburcu edilerek birliklerine geri döndüler. Şu an 26 askerimizin tedavisi devam ediyor, içlerinde hayati tehlikesi olan askerimiz bulunmuyor." diye konuştu.
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