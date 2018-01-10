GÜNCELLEME Ceza infaz kurumunda zehirlenme iddiası

Adıyaman'da, dün ilaçlama çalışması yapılan Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanan 67 tutuklu ve hükümlüye hastanelerde müdahale edilirken, 30 kişi daha tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.
Musalla Mahallesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde dün gün içinde yapılan haşere ilaçlamasının ardından akşam saatlerinde bazı tutuklu ve hükümlüler rahatsızlandı.
Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 67 kişi kentteki hastanelere sevk edildi. 30 kişi de daha sonra tedbir amaçlı hastanelere gönderildi.
Ayakta tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu, önemli bir kısmının taburcu edildiği öğrenildi.
(AA)
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