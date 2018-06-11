GÜNCELLEME - Cezaevi firarisi bebeğinin içinde olduğu evi ateşe verdi

Adana'da cezaevi firarisinin, kendisini polise ihbar eden annesinin evini ateşe vermesi sonucu içeride bulunan 11 aylık bebeği yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Çağlar A'nın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki fırında olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fırına giden ekipler, Çağlar A'nın kendilerini fark edince kaçtığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, ana cadde ve ara sokaklarda arama yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, cezaevi firarisinin imam nikahıyla yaşadığı Gülben Y'nin oturduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gitti.

Gülben Y, Çağlar A'nın gece yanına geldiğini ve daha sonra evden ayrıldığını söyledi.

- Annesinin evini yakıp kaçtı

Hükümlüyü yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra Çağlar A'nın, annesi Ayşe A. ile Gülben Y'nin kaldığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gittiği bilgisine ulaştı.

Bu sırada, cezaevi firarisinin polisler gelmeden önce içeride annesi ve çocuğu bulunduğu halde evi ateşe verdiği öğrenildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.