GÜNCELLEME - Cezaevi firarisi bebeğinin içinde olduğu evi ateşe verdi

Adana'da cezaevi firarisinin, kendisini polise ihbar eden annesinin evini ateşe vermesi sonucu içeride bulunan 11 aylık bebeği yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Çağlar A'nın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki fırında olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fırına giden ekipler, Çağlar A'nın kendilerini fark edince kaçtığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, ana cadde ve ara sokaklarda arama yaptı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, cezaevi firarisinin imam nikahıyla yaşadığı Gülben Y'nin oturduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gitti.
Gülben Y, Çağlar A'nın gece yanına geldiğini ve daha sonra evden ayrıldığını söyledi.
- Annesinin evini yakıp kaçtı
Hükümlüyü yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra Çağlar A'nın, annesi Ayşe A. ile Gülben Y'nin kaldığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gittiği bilgisine ulaştı.
Bu sırada, cezaevi firarisinin polisler gelmeden önce içeride annesi ve çocuğu bulunduğu halde evi ateşe verdiği öğrenildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.
Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan 11 aylık Ezel bebek, ilk müdahale sonrası Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
- Zanlı yakalandı
Ekipler, yaptıkları incelemede olay yerinden kaçan Çağlar A'nın, Gülben Y'yi yanında götürdüğünü belirledi.
Hastanede güvenlik önlemi alan polis, bebeğini ziyarete gelen Çağlar A'yı, Gülben Y. ile yakaladı.
Çağlar A. ve dini nikahla yaşadığı Gülben Y, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.
- Adana'da cezaevi firarisinin, kendisini polise ihbar eden annesinin evini ateşe vermesi sonucu 11 aylık bebeği yaralandı - Cezaevi firarisi ile dini nikahla yaşadığı kadın, yaralı bebeği hastanede ziyaret ederken yakalandı ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ
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