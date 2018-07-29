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GÜNCELLEME - Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 33 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı - Kazada iki yaşındaki bir çocuk ile babası hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı ÖLENLERİN İSİMLERİ VE YARALI SAYISI EKLENDİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki yaşındaki bir çocuk ile babası hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Kapadokya'ya giden Uğur Aydın'ın kullandığı 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, Akseki Manavgat Karayolu Geriş Mahallesi'nde karşı yönden gelen Kemal Karataş yönetimindeki 01 EUS 97 plakalı otomobil ve Tamer Kaya idaresindeki 07 YJY 07 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Karataş (31) ile iki yaşındaki oğlu Ömer Karataş hayatını kaybetti. Çinli turistleri taşıyan otobüs şoförü Uğur Aydın, otobüste bulunan rehber ve 31 turist yaralandı.

Yaralılardan bir kadın turist, helikopter ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı, diğer yaralılar ise Manavgat'taki hastanelerde tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden Kemal Karataş ile oğlu Ömer Karataş'ın cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otobüs şoförü Aydın, ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Akseki-Manavgat karayolunda ulaşım tek yönden sağlanıyor.

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Akseki çin trafik kazası turist

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