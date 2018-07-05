GÜNCELLEME - Cinsel taciz zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki D.S'yi taciz ettiği iddiasıyla Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Karşıyaka ilçesinde alışverişten dönen 13 yaşındaki D.S'nin kendisini takip eden kişi tarafından apartman girişinde tacize uğradığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli dün Kemalpaşa'da gözaltına alınmıştı.
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