GÜNCELLEME - Cizre'de tüp patladı: 2 ölü, 9 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde evde tüp patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre karayolu güzergahında yer alan Katran köyünde iki katlı evin üst katında mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle evin tavanı çöktü.
Olayda Mahmut Yağ (78) ve Süleyman Bozkurt (57) öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı.
Köye gelen UMKE ve AFAD ekipleri evin enkazında çalışma yaptı.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da önce olay yerinde incelemede bulundu, ardından Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti.
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