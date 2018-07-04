GÜNCELLEME - Çocukların bulduğu cisim patladı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çocukların sınır hattında bulup eve götürdüğü cismin patlaması sonucu 2 kardeş ile anneleri yaralandı.
İlçenin Suriye sınırı hattında bulunan Büyüktokaç Mahallesi'nde dışarıda oyun oynayan Ali (12) ile Elif (15) Badem kardeşler, buldukları top büyüklüğündeki cismi eve götürdü.
Evde oynadıkları cismin bir anda patlaması sonucu Ali ve Elif ile anneleri Emine Badem (33) yaralandı.
Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahaleleri burada yapılan yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği mahallede ve çevresinde inceleme çalışması başlattı.
Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler ekibi, yaralıların kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne geldi.
Ekip tarafından tedbir amacıyla KBRN taraması yapılan yaralılarda olumsuzluğa rastlanmadı.
Yaralı çocukların yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...
Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum