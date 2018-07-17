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GÜNCELLEME - Çorum'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:35 | Son Güncelleme

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, eski polis memurları Y.N. ve Ş.Y, öğrenciler Y.K. ve M.K, ev hanımları A.A, E.K. ve A.B. yakalandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY

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