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GÜNCELLEME - Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı kazada, otobüs tamamen yandığı için ölü sayısının netleştirilmesi konusunda güçlük çekiliyor - Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, kaza yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı DETAYLAR EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden bir yolcu otobüsü, Osmancık-Kargı kara yolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde tıra arkadan çarptı. Daha sonra otobüste yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüsün tamamen yanması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının netleştirilmesi konusunda güçlük çekildiği belirtildi.

Ekipler, Cumhuriyet Savcısının nezaretinde kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Osmancık Kaymakam Vekili Emre Çiftci ile olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Osmancık Devlet Hastanesine giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bu arada kazayla ilgili Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Samsun D100 kara yolunda saat 05.35 sıralarında Tosya-Osmancık istikametine doğru yolun emniyet şeridine park etmiş haldeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın tamamlanmasına müteakiben diğer gelişmeler paylaşılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Osmancık otobüs kazası

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