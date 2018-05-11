ÇORUM (AA) - Çorum'da, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık’taki bir kabrin başında ağlayan "gizemli genç kız" bulundu. Valilikten ise söz konusu kişi ile ilgili idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent merkezinde 28 Nisan 2018 tarihinden itibaren gece saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen genç kızın psikolojik sorunları bulunduğu için akşamları mezarlığa gittiği belirlendi.

İsmi açıklanmayan genç kızın ailesiyle yaşadığı, daha önce de mezarlığa giderek ağladığı ve ailesi tarafından evine götürüldüğü öğrenildi.

- Foto kapanlar kurulmuştu

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmamıştı.