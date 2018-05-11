HABER

GÜNCELLEME - Çorum'daki "mezarlıkta ağlayan kız" bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

İsmi açıklanmayan "gizemli genç kızın" ailesiyle yaşadığı, psikolojik sorunları bulunduğu için geceleri mezarlığa gittiği belirlendi - Valilikten söz konusu genç kız ile ilgili idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık’taki bir kabrin başında ağlayan "gizemli genç kız" bulundu. Valilikten ise söz konusu kişi ile ilgili idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent merkezinde 28 Nisan 2018 tarihinden itibaren gece saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen genç kızın psikolojik sorunları bulunduğu için akşamları mezarlığa gittiği belirlendi.

İsmi açıklanmayan genç kızın ailesiyle yaşadığı, daha önce de mezarlığa giderek ağladığı ve ailesi tarafından evine götürüldüğü öğrenildi.

- Foto kapanlar kurulmuştu

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmamıştı.

Ertesi gün akşam saatlerinde aynı kızın yine mezarlıkta bulunduğu ihbarı üzerine görevliler durumu polise haber vermiş, ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Genç kızın başında ağladığı iddia edilen mezara, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakılmış, kızın tespit edilmesi için mezarlığa güvenlik kamerası ve foto kapanlar kurulmuştu.

Günlerce hem Çorum’dan hem de diğer illerden vatandaşların ilgi gösterdiği olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçlerinin, genç kızı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu belirtildi.

- "İdari veya adli işlem yapılmadı"

Öte yandan, Çorum Valiliğinden, söz konusu genç kızın bulunmasıyla ilgili basında yer alan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, bazı haberlerde, "Çorum'da mezarlıkta ağlayan kızın bulunduğu, hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği" iddiasına yer verildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Günün akşam saatlerinde herhangi bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!
24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı
YSK kararını verdi! Demirtaş'ın adaylığı iptal edilecek mi?YSK kararını verdi! Demirtaş'ın adaylığı iptal edilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağlayan kız Çorum Çorum Valiliği mezarlık

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.