GÜNCELLEME - DEAŞ'ın sözde emiri İzmir'de yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır El Haddavi ile 3 elebaşı yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, DEAŞ'ın Deyr ez Zor ili ve çevresinin sözde komutanı (emir) olduğu belirlenen Kasır El Haddavi'nin kentte bulunduğu tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlerin arasına karışan Kasır El Haddavi, polisin Konak ilçesinde gizlendiği eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kasır El Haddavi'nin, 14 Aralık 2017'de Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularından olduğu, aynı zamanda örgütün elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin en yakınındakilerden, infaz videoları yayımlayan ve ölmesi durumunda yerine geçirilmesi planlanan Saddam Cemal'in yakın akrabası olduğu belirlendi.

Kasır El Haddavi'nin, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığı, yaralı haldeki görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.