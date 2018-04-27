GÜNCELLEME - DEAŞ'ın sözde emiri İzmir'de yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır El Haddavi ile 3 elebaşı yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, DEAŞ'ın Deyr ez Zor ili ve çevresinin sözde komutanı (emir) olduğu belirlenen Kasır El Haddavi'nin kentte bulunduğu tespit edildi.
Yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlerin arasına karışan Kasır El Haddavi, polisin Konak ilçesinde gizlendiği eve düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kasır El Haddavi'nin, 14 Aralık 2017'de Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularından olduğu, aynı zamanda örgütün elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin en yakınındakilerden, infaz videoları yayımlayan ve ölmesi durumunda yerine geçirilmesi planlanan Saddam Cemal'in yakın akrabası olduğu belirlendi.
Kasır El Haddavi'nin, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığı, yaralı haldeki görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.
Aynı operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları nedeniyle bölgeden kaçtıkları belirlenen örgütün elebaşılarından M.M, M.E.Z. ile Ö.M. de yakalandı.
- DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan en üst düzey sorumlularından
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vurduğu operasyonla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye vatandaşı olan Kasır El Haddavi ve diğer elebaşılar, TSK'nın bölgede düzenlediği "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatları ile köşeye sıkıştı.
Suriye'deki hakimiyet alanını kaybeden DEAŞ'lı teröristler, sürekli yer değiştirmek zorunda kaldı.
DEAŞ'ın Deyr ez-Zor bölgesinden sorumlu sözde emiri Kasır El Haddavi de beraberindeki elebaşılarla sınırı yasa dışı yollardan geçerek Şanlıurfa'ya geldi.
Buradan Gaziantep'e geçen Kasır El Haddavi, MİT ve emniyetin istihbarat birimlerince adım adım izlendi.
Geçen yıl Aralık ayına kadar Suriye'deki çatışma bölgelerinde kalan ve terör örgütü içindeki faaliyetlerini sürdüren El Haddavi, İzmir'den sınırı deniz yoluyla yasa dışı geçmeyi planlayan göçmenlerin arasına sızarak kaldığı evde uygun zamanı beklemeye başladı.
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanan Kasır El Haddavi'nin üzerinden ABD doları ile sahte isimle düzenlenmiş göçmen kimlik kartı çıktığı öğrenildi.
El Haddavi'nin, terör örgütü DEAŞ'ın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en üst düzeydeki sorumlularından olduğu bildirildi.
Örgüte büyük darbe vurulan operasyonda yakalanan 4 elebaşının İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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