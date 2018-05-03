HABER

GÜNCELLEME - DEAŞ'ın üst düzey sorumlularına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

Polis ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 elebaşı tutuklandı - Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde örgütün üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri belirtildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır el Haddavi ile 3 elebaşı tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konak ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır el Haddavi ile örgüt elebaşıları Münzir El Zübeyir, Muhammed ve Ömer Matar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan Kasır el Haddavi ile beraberindeki örgütün 3 elebaşı tutuklandı.

- Çatışma bölgesinde yaralanmış

Haddavi ile 3 zanlının emniyetteki ifadelerinde, DEAŞ'ın üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri, Türkiye'ye kaçak yollarla geldikten sonra Şanlıurfa ve Gaziantep'e oradan da İzmir'e gelen Haddavi'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığını söylediği öğrenildi.

İstihbarat raporlarındaki tespitlerin de 4 zanlının terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren sorumlular olduğu bilgisiyle örtüştüğü belirtildi.

Zanlılardan Muhammed ve Ömer Matar'ın aynı aşiret mensubu akrabalar oldukları kaydedildi.

- Operasyon

İzmir'de, polis ve MİT'in ortak çalışmasıyla 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır el Haddavi ile örgütün 3 elebaşı gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü elebaşılarının, kaçakların arasına karıştıkları ve yurt dışına kaçmak için uygun zamanı bekledikleri tespit edilmişti.

Suriye'nin Şaidat kasabasında 14 Aralık 2017'de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularından olduğu iddia edilen sözde emirin, DEAŞ'ın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en üst düzeydeki sorumlularından olduğu belirtilmişti.

Kasır el Haddavi'nin, örgüt elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin en yakınındakilerden, infaz videoları yayımlayan ve ölmesi durumunda yerine geçirilmesi planlanan Saddam Cemal'in yakın akrabası olduğu saptanmıştı.

59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Türkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktıTürkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ izmir İzmir Emniyet Müdürlüğü Kasır El Haddavi mit Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

İlginizi Çekebilir

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.