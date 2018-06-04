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GÜNCELLEME - Demirkazık Dağı'nda 3 dağcı mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Yoğun sis nedeniyle mahsur kalan dağcılara, 13 saat sonra ulaşılabildi DAĞCILARIN KURTARILMASI ve DETAYLAR EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcı, 13 saat sonra kurtarıldı.

Bireysel tırmanış yapan Zirve Dağcılık Kulübü'nden Sercan Eren ve Hazar Altıntaş ile Kocaeli Dağcılık Kulübü'nden İkra Tülek, tırmandıkları 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesinden inişe geçtikleri sırada, yoğun sis nedeniyle 3 bin 500 metrede Pek kulvarında mahsur kaldı.

Dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Konya'dan gelen askeri helikopter, hava muhalefeti nedeniyle dağcıların bulunduğu bölgeye iniş yapamadı.

Gün ağarırken yeniden başlayan çalışmada dağcılar, bulundukları yerden helikopterle alınarak Demirkazık Dağevi'ne getirildi.

Genel durumları iyi olan dağcılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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