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GÜNCELLEME - Denizli'de inşaatta göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesinde inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Denizli'de inşaatta göçük: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Yenişafak Mahallesi'nde bir inşaat firmasında çalışan Kafi Demirciler'in (63) inşaat alanında dört metre derinliğinde açılan kanalda atık su borusu döşediği sırada göçük meydana geldi.

Arkadaşlarının toprak altında kaldığını gören diğer işçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, diğer işçilerin de yardımıyla Demirciler'i toprak altından çıkardı.

Demirciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Demirciler, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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