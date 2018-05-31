GÜNCELLEME - Denizli'de kuvvetli yağış

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, yollarda göçükler oluştu.

Kentte öğleden sonra etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran dolu ve ardından yağan yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sel suları nedeniyle yollarda göçükler meydana geldi.

Moloz ve mıcırla tıkanan rögarları temizlemek için belediye ekipleri çalışma yaptı.

Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram'ın koordinasyonunda kriz merkezi kuruldu.

İtfaiye ekiplerinin su tahliye çalışması yürüttüğü ev ve iş yerlerinde AFAD görevlileri de hasar tespiti için çalışmaya başladı.

İlçe Belediye Başkanı Halil Ayhan, AA muhabirine, 25 ve 27 Mayıs'ın ardından ilçelerinin üçüncü kez su baskınıyla karşılaştığını belirtti.

İlçede 25 Mayıs'ta 19 ev ve 3 iş yerini su bastığını, bugün ise daha fazla yağış düştüğünü tahmin ettiklerini anlatan Ayhan, su baskını ve hasarlar konusunda henüz kesin rakamların belli olmadığını aktardı.

Ayhan, şöyle konuştu:

"Bazı istinat duvarları su baskını nedeniyle yıkıldı, yollarımızın parke taşları kalktı. Bazı sokaklarda içme suyu ve kanalizasyon boruları yüzeye çıktı. Üç günlük aranın ardından bugün ilçeye su vermiştik, yine kesmek zorunda kaldık. Yarın su verebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Ayhan, şehir merkezindeki hasarın yanında sular altında kalan tarım arazilerinde de büyük hasarın bulunduğunu söyledi.

