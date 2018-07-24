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GÜNCELLEME- Denizli'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

Acıpayam ilçesinde sarp arazide başlayan yangın kontrol alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alcı Mahallesi Karaismailler mevkisindeki kızılçam alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 50 orman işçisi müdahale etti.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, sabah saatlerinde sarp arazide başlayan yangını öğle saatlerinde kontrol altına aldıklarını söyledi.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğünü anlatan Korucu, ekiplerin olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Korucu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti.

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