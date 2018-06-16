GÜNCELLEME - Denizli'de trafik kazası: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde Emra Sağdıç yönetimindeki 20 B 5734 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Okan Temiz idaresindeki 20 AAB 978 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu önünde meydana gelen kazanın ardından, yaralılara ilk müdahaleyi konvoydaki sağlık ve AFAD ekipleri yaptı.

Bakan Zeybekci de aracından inerek, yaralılarla ilgilendi.

Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



