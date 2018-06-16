GÜNCELLEME - Denizli'de trafik kazası: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde Emra Sağdıç yönetimindeki 20 B 5734 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Okan Temiz idaresindeki 20 AAB 978 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu önünde meydana gelen kazanın ardından, yaralılara ilk müdahaleyi konvoydaki sağlık ve AFAD ekipleri yaptı.
Bakan Zeybekci de aracından inerek, yaralılarla ilgilendi.
Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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