GÜNCELLEME - Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki yorganların içerisinde 20 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akhan Mahallesi'ndeki bir tekstil deposunda uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Depodan çıkan bir kamyoneti takip eden ekipler, durdurdukları aracı emniyete götürerek arama yaptı.
Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in yönettiği operasyonda, kamyonetin kasasındaki yorganlar içerisinde 250 gramlık özel paketler halinde hazırlanmış 20 kilogram eroin bulundu.
Tekstil deposunda narkotik köpekler yardımıyla yapılan aramada ise uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, koku geçirmeyen yurt dışından getirilmiş poşetler, hassas terazi ele geçirildi.
Tekstil firmasının sahibi B.A. (65), kamyonet sürücüsü M.E. (20) ile Z.D. (40) gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden tekstil firmasının sahibi B.A. ile Z.D. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.
Kamyonet sürücüsü M.E. ise serbest bırakıldı.
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