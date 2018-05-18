GÜNCELLEME - Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu kentte sattıkları ileri sürülen 7 kişilik grubu takibe aldı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri kadın 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda sahte evrak, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler, bir kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, iki ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.D, K.K, H.G. ve İ.D, "organize suç örgütü kurmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, uyuşturucuyu kullanmak için temin ettiklerini savundukları öğrenildi.

Öte yandan, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu sattığı öne sürülen eski astsubay R.D'nin, uyuşturucu ticaretinden sabıkasının bulunduğu ve bu nedenle TSK'dan ihraç edildiği öğrenildi.

