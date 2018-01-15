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GÜNCELLEME Denizli'de yaşlı kadının dövülüp gasbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde 74 yaşındaki Ümmü Coşdan'ın su ikram ettiği kişi tarafından darbedilip boynundaki altının gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan M.T. (25), D.M. (28) ve O.A.'nın işlemleri tamamlandı.

O.A, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olaya azmettirdikleri ve yardımda bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen diğer zanlılar ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde 11 Ocak'ta yalnız yaşayan 74 yaşındaki Ümmü Coşdan, evine gelerek kendisinden su isteyen kişi tarafından dövülüp boynundaki altınının gasbedildiği iddiasıyla jandarmaya şikayette bulunmuştu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

(AA)

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