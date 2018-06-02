HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNCELLEME- Denizli'deki kuvvetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:38 | Son Güncelleme

Geçen hafta etkili olan yağışlar nedeniyle Pamukkale ören yerinde antik termal havuzu çevreleyen alanda, tarihi değeri olmayan bir beton duvarın yıkıldığı bildirildi - Vali Karahan: - "Çökmenin yaşandığı duvarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na konu olan bir tahribat söz konusu değildir" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ören yeri içindeki antik havuzu çevreleyen bölümde, tarihi vasfı olmayan bir beton duvar yıkıldı.

Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kentte etkili olan kuvvetli yağışın ören yeri içinde de sorunlara neden olduğunu belirtti.

Ören yeri içindeki Hierapolis Antik Kenti'nde, termal havuzun yanına yapılan ve tarihi vasfı olmayan beton duvarın bir bölümünün yağışın ardından yıkıldığını ifade eden Tali, şöyle konuştu:

"Antik havuzu çevreleyen alanda bulunan beton duvarın altındaki toprağın yağışlarla yumuşaması nedeniyle çöküntü oldu. Yıkılan alan yaklaşık 3 metre. Müze Müdürlüğüne haber verdik, gerekli çalışma başlatıldı. Karar sonrası gerekli onarım işlemleri yapılacak." diye konuştu.

Tali, beton duvarın antik havuzun içine düşen parçalarının temizlendiğini, tarihi eserlerde herhangi bir zararın söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

\

- "Tahribat söz konusu değil"

Denizli Valisi Hasan Karahan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, antik havuzun kuzey bölümünde İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından görsellik açısından yaptırılan 3 metrelik bölümün aşırı yağış sebebiyle çöktüğünü belirtti.

Çöküntü sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını bildiren Karahan, şunları kaydetti:

"Çökmenin yaşandığı duvarda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na konu olan bir tahribat söz konusu değildir. Tamamen doğal bir olay olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararına göre işlem yapılacaktır."

Milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, Pamukkale'de travertenlerin ardından en çok ilgi gören tarihi zenginlikler arasında yer alıyor.

Kentte geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı ilçelerde, sel ve su baskınları yaşanmıştı.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'taşeron işçi' açıklamasıTürk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'taşeron işçi' açıklaması
Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destekAlparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antik Havuz çökme Pamukkale yağmur

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

İlginizi Çekebilir

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı: Atatürk Havalimanı var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.