GÜNCELLEME- Denizli'deki kuvvetli yağış

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ören yeri içindeki antik havuzu çevreleyen bölümde, tarihi vasfı olmayan bir beton duvar yıkıldı.
Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kentte etkili olan kuvvetli yağışın ören yeri içinde de sorunlara neden olduğunu belirtti.
Ören yeri içindeki Hierapolis Antik Kenti'nde, termal havuzun yanına yapılan ve tarihi vasfı olmayan beton duvarın bir bölümünün yağışın ardından yıkıldığını ifade eden Tali, şöyle konuştu:
"Antik havuzu çevreleyen alanda bulunan beton duvarın altındaki toprağın yağışlarla yumuşaması nedeniyle çöküntü oldu. Yıkılan alan yaklaşık 3 metre. Müze Müdürlüğüne haber verdik, gerekli çalışma başlatıldı. Karar sonrası gerekli onarım işlemleri yapılacak." diye konuştu.
Tali, beton duvarın antik havuzun içine düşen parçalarının temizlendiğini, tarihi eserlerde herhangi bir zararın söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
\
- "Tahribat söz konusu değil"
Denizli Valisi Hasan Karahan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, antik havuzun kuzey bölümünde İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından görsellik açısından yaptırılan 3 metrelik bölümün aşırı yağış sebebiyle çöktüğünü belirtti.
Çöküntü sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını bildiren Karahan, şunları kaydetti:
"Çökmenin yaşandığı duvarda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na konu olan bir tahribat söz konusu değildir. Tamamen doğal bir olay olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararına göre işlem yapılacaktır."
Milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, Pamukkale'de travertenlerin ardından en çok ilgi gören tarihi zenginlikler arasında yer alıyor.
Kentte geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı ilçelerde, sel ve su baskınları yaşanmıştı.
Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!
Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum