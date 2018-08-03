GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Duru köyü Bekirhan mezrası mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Bir grup terörist ile temasın sağlandığı operasyonda, 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 133 fişek ve 5 şarjör, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjörü ve 140 fişeği, el bombası ile mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı ifade edilen açıklamada, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı, el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombasının uzman ekiplerce yerinde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

